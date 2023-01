5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van streetartwandeling tot musicalvoorstelling ‘The Wizard of Oz’ en dansen met de Romeo’s

Leuven Kunstencen­trum STUK keert noodgedwon­gen terug naar Manhattan: “Verbouwin­gen op volle toeren maar vertraging is soms onvermijde­lijk”

Kunstencentrum STUK weer terug naar de iconische Manhattan aan de Vaartkom. Eerder resideerde de bekende Leuvense cultuurspeler al met Studio STUK in de voormalige megadancing omdat de verbouwing in de thuisbasis in de Naamsestraat vertraging opliepen. Helaas is dat opnieuw het geval: “Door nieuwe vertragingen kunnen we inderdaad nog even geen publiek ontvangen in STUK”, klinkt het.

