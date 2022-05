5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van het Nepalese Food Festival tot het Belgisch kampioenschap zeisen

Leuven Inbrekers forceren raam in Heverlee

Onbekenden hebben de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een woning in de Ijzerenmolenstraat in Heverlee. De indringers forceerden een raam aan de achterzijde van de woning. Verschillende kamers werden doorzocht. Het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt.

25 mei