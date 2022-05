5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van het Nepalees Food Festival tot het Belgisch kampioenschap zeisen

Herent Hangar 3020 houdt er vanavond mee op: “Een traantje wegpinken? Wegdrinken zeker.”

Einde van een mooi verhaal. In volle coronatijden kende de culturele wereld in Herent net een opflakkering met de oprichting van een tijdelijke cultuurtempel in een fabrieksloods. Hangar 3020 maakte de consumptie van cultuur op coronaveilige wijze mogelijk. Vanaf morgen wordt de pop-up opgedoekt, maar niet zonder een knaller van een afscheidsceremonie. “Een koffietafel? Is een biertafel ook goed?”

12:00