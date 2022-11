5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van de grote intrede van Sinterklaas tot zelf een operatierobot bedienen

Herent Familie en vrienden herdenken Joris Minnoye (32) op plaats van overlijden

“Altijd bezig, nooit stilzitten en overal aan het bellen. Enorm sociaal en een grappenmaker. Dat was Joris”, vertelde zus Tina eerder. Joris Minnoye (32) overleed zaterdag bij een tragisch arbeidsongeval op een stuk grond in de Vlietstraat in Herent. Daar kwamen de afgelopen dagen tal van familieleden en vrienden samen om hem te herdenken.

16 november