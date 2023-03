5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van carnaval in het centrum tot dansen in de Schouwburg

“Mama, kijk: deze heeft óók witte vlekjes in haar gezicht!” Emily (8) is ambassadri­ce voor nieuwe generatie LEGO Friends

Speelgoed dat rollenspel stimuleert en diversiteit normaliseert… Dat streeft LEGO Groep tien jaar na de lancering van LEGO Friends na met acht nieuwe personages. Eén van die personages is Jordin, een kind met witte vlekjes in het gezicht. Voor de 8-jarige Emily ‘Emmy’ Haroun uit Kessel-Lo was het een openbaring: “Toen ik Jordin voor het eerst zag, was ik erg blij. Ik ben niet anders, ik ben een beetje uniek”, vertelt de nieuwe ambassadrice van LEGO Friends. Emily doet het verhaal van haar ‘vlekjes’ en wat de nieuwe LEGO-figuurtjes voor haar betekenen.