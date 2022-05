5x weekendtips in Leuven en het Hageland: van Adriaan Van den Hoof in Leuven tot een Legobeurs in Aarschot

LeuvenNog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips voor 14 en 15 mei in Leuven en het Hageland. Want thuisblijven, dat kan je doorheen de week ook, toch?

Leuven: Berry Quincy & The Green Leaves

Volledig scherm De Libertadfeesten zijn terug en dat is een zegen voor het muzikale plezier in Leuven. © Vertommen

De Libertadfeesten openen traditioneel het Leuvense festivalseizoen en na twee jaar afwezigheid door de coronamaatregelen doen Eleni en Rikky Evers dat met een straffe affiche. De 35ste editie vindt plaats tussen 13 en 27 mei. Op de affiche onder meer Big Bill en Boogie Boy maar op zaterdag 14 mei is het podium voor de heren van Berry Quincy & The Green Leaves. “Nadat Dirk Leemans de oude Berry Quincy in 2021 verliet, sloeg de band het over een andere boeg en kwam het nieuwe project Berry Quincy & The Green Leaves tot leven. De indiepopband maakt tijdloze intieme muziek en combineert emotionele singer-songwriting en polyfonie met een krachtig episch live-gevoel. Hun try-out in de Ancienne Belgique was alvast een succes en doet uitkijken naar de release van hun eerste album eind dit jaar. Maar eerst nog even de harten doen smelten in De Libertad”, vertelt Eleni Evers. Meer info: www.libertad.be

Tienen: One Day

Volledig scherm CC De Kruisboog in Tienen wordt dit weekend een danstempel dankzij Academie Regio Tienen. © Bollen

Na een lange periode van vier jaar is het weer zover: de leerlingen dans van Academie Regio Tienen staan klaar om je te verwennen met vier spetterende shows in CC De Kruisboog op het Sint-Jorisplein in Tienen. De eerste voorstelling staat op zaterdag 14 mei op het programma en wel van 15 tot 17 uur. Nog diezelfde dag is er al een tweede voorstelling van 19 tot 21 uur. Eén dag later staan de leerlingen alweer paraat. Ook op zondag 15 mei zijn er twee voorstellingen gepland, eentje van 15 tot 17 uur en eentje van 19 tot 21 uur. Een ticket voor één van de voorstellingen kost 5 euro. Meer info: 016/80.56.96

Aarschot: Lego-beurs

Volledig scherm Lego troef in het Damiaaninstituut in Aarschot dit weekend. © RV

Wie houdt er niet van Lego? Het bekende speelgoed weet al vele decennia jong en oud te boeien en dat zal nog wel even zo blijven. Voor de echte liefhebbers is er dit weekend -zowel op zaterdag 14 als op zondag 15 mei- een Lego-beurs in het Damiaaninstituut in de Pastoor Dergentlaan in Aarschot. Een bezoekje aan de beurs kost 2 euro maar in ruil daarvoor krijg je drie sporthallen vol met interessante exposanten. Ook de leerlingen van de school leveren een bijdrage en er zijn zelfs standhouders uit het buitenland. Niet te missen voor de echte fans van Lego.

Winksele: Zeepkistenrace

Volledig scherm Zeepkisten zijn een garantie voor een leuk event. © Foto Coppens

In de Dalenstraat in Winksele kan je op zondag 15 mei genieten van De Helling Van Vlaanderen. Vanaf 13 uur donderen de zeepkisten naar beneden en dat al voor de tweede keer in een organisatie van VZW Alst ma bolt (en remt). Deelnemen kost 25 euro, kijken is gratis. “Waarom doen we dit? Het verbetert de band tussen ouder en kind. Samen creatief iets in elkaar knutselen en dan daar samen van genieten. Iets mooier bestaat er niet. En lijkt je dit enkel voor kinderen dan ben je mis. Er zijn zeepkisten bij die al snel over de 70 km/u halen. We maken er alvast een echt volksfeest van”, klinkt het bij de organisatie.

Leuven: Adriaan Van den Hoof

Volledig scherm Tom 'Pele' Peeters en Adriaan Van den Hoof staan dit weekend op het podium in Het Depot in Leuven. © RV

Na vijf succesvolle voorstellingen en twaalf jaar op het podium is Adriaan Van den Hoof naar eigen zeggen toe aan een terugblik. Welke scènes hebben de tand des tijds doorstaan? Welke zou Adriaan nu helemaal anders aanpakken? Waar heeft hij naar eigen gevoel kansen gemist en ziet hij nu wel een kans om ze te grijpen? In ‘’t Zal schoon zijn als het af is‘ grasduint Adriaan door zijn verzameld werk, op zoek naar nieuwe betekenis en heldere inzichten én uiteraard ook die aanstekelijke lachkrampen die we na al die jaren van hem gewend zijn. Tom ‘Pele’ Peeters staat in voor de muziek en dat is een kwaliteitsgarantie. Het Depot in Leuven weet wat te verwachten: humor van de bovenste plank. Meer info: www.hetdepot.be