55 klimaatbomen op Philipssite: “Cruciaal in de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming”

Basketbal BNXT-League Mohamed Kherrazi vindt draai bij Leuven Bears: “Ik ben niet voorbereid op de Elite Silver”

Leuven Bears heeft er globaal bekeken een goed weekend opzitten. In Bergen behaalde men een knappe overwinning. Twee dagen later verloor men pas na verlengingen tegen Oostende. Hoewel het spel in die laatste match zeker niet denderend was, zijn het resultaten waar men zich kan aan optrekken. Dit weekend gaat men op bezoek bij Kangoeroes Mechelen.

18 januari