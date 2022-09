54-jarige bestuurster blaast positief

Aarschot RESTOTIP. Jaco's Wine & Cocktail­bar in Aarschot: “Voor de kleine goesting en de grote honger”

Jaco’s is sinds 2020 gevestigd in ‘De Met’ in Aarschot. Jaco Smets startte met een wijn- en cocktailbar, maar ondertussen kunnen ze je ook een prachtige menukaart aanbieden. Samen met zijn nieuwe vennoot - Jacob - gingen ze er drie weken tussenuit om de nodige verbouwingen en aanpassingen te doen. Sinds vorige week zijn ze weer helemaal terug, mét nieuwe gerechten. Wij gingen alvast eens proeven.

23 september