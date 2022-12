53-jarige bestuurder van speedpedelec gewond na aanrijding

De fietser had last van een pijnlijke knie en been. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De bestuurder van de bromfiets, een 21-jarige uit Kessel-Lo, klaagde ook van een pijnlijke knie, maar wenste geen verdere medische hulp. De bromfiets bleek niet ingeschreven noch verzekerd te zijn en werd versleept naar de stallingsplaats van politie. Beide bestuurders legden een negatieve alcohol- en drugstest af.