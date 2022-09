50 overtreders op de bon tijdens politiecontroles op eerste schooldag: minderjarigen moeten op verkeersles

Leuven 22-jarige man die gevangenis net heeft verlaten gearres­teerd na winkeldief in INNO

Een 22-jarige man wordt verdacht van winkeldiefstal in de INNO in Leuven. De politie arresteerde hem na het verlaten van de winkel en in zijn rugzak werden een polo en een broek voor een totale waarde van 259,90 euro aangetroffen.

30 augustus