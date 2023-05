45 bestuurders in Leuven krijgen boete voor rijden met gsm in de hand

Komen er ook extra veilig­heids­maat­re­ge­len voor ploeterbad in provincie­do­mein Kes­sel-Lo? “Reeds genomen ingrepen wierpen al vruchten af”

In de Blaarmeerssen in Gent en in De Nekker in Mechelen maken ze zich op voor een druk seizoen van zwempret. Om de pret niet te bederven, worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen na incidenten in de voorbije jaren maar is dat ook zo in het ploeterbad in het provinciedomein in Kessel-Lo? HLN Leuven vroeg het aan bevoegd gedeputeerde Ann Schevenels.