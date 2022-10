40-tal bouwers van de toekomst gaan op ‘Bouwsafari’: “Meer dan 125 openstaande bouwjobs in Leuven”

LeuvenStad Leuven, VDAB en Constructiv een hebben een ‘Bouwsafari’ georganiseerd voor iedereen die interesse toont om in de bouwsector te werken. De bedoeling is om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen, want het blijft immers moeilijk om de juiste mensen aan te trekken naar de bouwsector. “

Donderdag verzamelden tal van mensen die werk zoeken aan Abdij van Park. Na een versterkend ontbijt gingen ze met twee busjes op ‘safari’ langs zeer verscheidene werven en bouwondernemingen in en rond Leuven. De bedoeling van het project is om deelnemers warm te maken voor een job in de bouw en hen kennis te laten maken met zowel de verschillende aspecten en beroepen van de bouw, alsook met werkgevers en vice versa. Zo werd de restauratie van de Abdij van Park zelf bezocht, maar ook een nieuwbouwproject in Herent, een bio-ecologisch bouwproject in Herent, een atelier/schrijnwerkerij in Kortenberg en kwam uitleg over stooktechnieken en warmtepompen aan bod. Met een 40-tal deelnemers was de dag een succes.

“Om het hoofd te bieden aan de vele heropbouw- en renovatie-ambities zijn naar schatting zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk, maar de instroom naar de sector is te beperkt”, stelt de dienstverlenende organisatie Constructiv. “Uit nieuw onderzoek blijkt dat vandaag amper 1 Belg op 10 een job in de bouwsector zou overwegen. Hoewel de sector heel wat voordelen aanbiedt, toont hetzelfde onderzoek aan dat de Belg nog te veel clichés en misvattingen aan de sector verbindt. Om deze misvattingen de wereld uit te helpen zetten we met onze campagne ‘De Bouw Kijkt Verder’ in op de troeven van werken in de bouw.”

“Deze Bouwsafari bouwt verder op de Bouwdag die we op 15 september samen met Constructiv en de stad organiseerden op onze site in Haasrode”, klinkt het bij VDAB. “Daar inspireerden we talloze werkzoekenden om te werken in de bouw door hen de veelzijdigheid van de sector te laten zien. Alle bouwopleidingen die VDAB aanbiedt, kwamen er aan bod; van cv-sanitair, metser tot residentieel elektrotechnisch installateur en kraanbestuurder. Daarnaast konden aanwezigen deelnemen aan diverse workshops en doe-activiteiten.”

Volledig scherm De deelnemers gingen langs zeer verscheidene werven en bouwondernemingen in en rond Leuven. © RV

125 openstaande bouwjobs

Leuven is als centrumstad een aantrekkingspool voor tewerkstelling in de regio. Daarnaast lopen ook in de stad zelf verschillende grote projecten. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad kan men vlot inspelen op de verschillende noden en samen activiteiten als deze organiseren, bij voorkeur in samenwerking met de bouwsector.

“Wie in Leuven rondloopt, merkt meteen waarom we als stad partner zijn in dit project”, stelt Schepen van werk, Johan Geleyns. “We hebben veel en diverse bouwprojecten. Het grootste residentiële geothermische warmtenet van ons land komt hier, we nemen het voortouw in urban mining, monumenten krijgen een tweede of derde leven. Allemaal verschillende en boeiende bouwprojecten die veel mankracht én expertise vereisen. Het is dan ook geen wonder dat er alleen al in onze stad momenteel meer dan 125 bouwjobs open staan. Om onze ambities qua infrastructuur en klimaat te kunnen halen zullen we ook in de toekomst alle handen en hoofden kunnen gebruiken. Ik hoop dus dat een dag als vandaag veel mensen prikkelt om de handen mee uit de mouwen te steken voor een job in de bouwsector.”

