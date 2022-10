40 jongeren aan het werk bij Stad Leuven tijdens YOUCA Action Day

Sommigen gingen aan het werk in de filialen van de bibliotheek, anderen steken de handen uit de mouwen bij de dienst Groenbeheer of de dienst Stadsreiniging. En niet onbelangrijk: hun loon van 55 euro gaat naar jongerenprojecten van Rikolto in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador. In totaal zijn vandaag 234 jongeren aan het werk in Leuven in het kader van YOUCA Action Day en 40 onder hen deden dat dus bij de stad Leuven. De leerlingen die bij de stad Leuven aan de slag gingen, lopen school in het GO! atheneum De Ring en het Heilige-Drievuldigheidscollege, of wonen in Leuven maar gaan elders naar school. “De jongeren kwamen op 29 heel diverse plaatsen terecht. Ook in het stadskantoor kom je vandaag scholieren tegen, onder meer op de afdeling Burgerzaken”, vertelt schepen David Dessers (Groen). “Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geeft de stad Leuven wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken en steunt ze projecten van ondernemende jongeren in Burkina Faso, Oeganda, Ecuador en in België. Tegelijkertijd krijgt de stad jonge mensen over de vloer aan wie ze haar werking kan voorstellen.”