32 voertuigen uit het verkeer gehaald tijdens politiecontrole

HAACHT/KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL Thaibok­sers riskeren achttien maanden cel voor vechtpar­tij met meerdere gewonden op Primusfees­ten

Twee thaiboksers riskeren in de correctionele rechtbank van Leuven achttien maanden cel, omdat ze op de Primusfeesten in Haacht in 2019 verschillende mensen knock out mepten. “Gratuit geweld”, volgens het parket.

5 april