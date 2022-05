30CC lanceert seizoen 2022-2023: “Het ruimste en meest gevarieerde aanbod ooit”

Als broedplaats biedt 30CC al vele jaren een warme plek voor artiesten en cultuurliefhebbers. Met een sterke residentiewerking en trajecten zoals Amateurama 2.0, De Curatoren, Eigen Kweek en School met Cultuur is 30CC uitgegroeid tot een open huis voor iedereen die cultuur wil beleven in Leuven. Het grootste cultuurhuis van de regio is het dan ook aan zijn status verplicht om na de coronaperiode uit te pakken met een sterk cultuurseizoen. En dat doet 30CC met verve want de lijst met bekende namen op het programma voor 2022-2023 is lang: Kommil Foo, Sien Eggers, Comp. Marius, Benjamin Verdonck, Meskerem Mees, Circus Ronaldo, Astrid Stockman…Noem maar op. Tel daarbij nog de jonge talenten en vertrouwde festivals zoals Rode Hond, Leuven Jazz, Passie van de Stemmen en CIRKL. Conclusie? Als de apenpokken geen stokken in de wielen steken, is 30CC helemaal terug na de coronapandemie. “Na twee uitdagende jaren lanceert ons stedelijk cultuurcentrum het ruimste en meest gevarieerde aanbod ooit”, aldus Leuvens cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit), overigens geheel terecht.