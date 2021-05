305 jobs op de helling bij Commscope in Kessel-Lo: “Het draait allemaal om zo veel mogelijk winst maken”

Leuven Discussie over mondmasker­plicht in hartje Leuven laait weer op: “Als eerste stap: afschaffen voor fietsers”

26 mei Sinds 25 juli 2020 geldt er in de autoluwe zone in Leuven een mondmaskerplicht. Nu de vaccinaties dag na dag vorderen en er weer versoepelingen in zicht komen, stelt oppositiepartij N-VA voor om het verplichte mondmasker voor fietsers in hartje Leuven als eerste af te schaffen. Blijft de vraag: wanneer bereiken we het punt waarop we de algemene maatregel kunnen inruilen voor specifieke versoepelingen? Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) laat er zijn licht op schijnen.