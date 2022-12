30 minuten file op E314 richting Leuven door ongeval in Wilsele: twee rijstroken versperd

LEUVEN Bestuurder rijdt in op werfsigna­li­sa­tie aan STUK: “Ik ben waarschijn­lijk in slaap gevallen”

Een 62-jarige bestuurder heeft zijn wagen zondag lek gereden tegen de werfafspanning aan kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven. De zestiger verklaarde zelf aan de politie dat hij hoogstwaarschijnlijk in slaap was gesukkeld.

