30 maanden cel met uitstel voor man die schot lost in bil na geannuleerde swingersafspraak

J. en zijn vrouw hadden op de avond van 6 juni 2022 een seksafspraak gemaakt met het slachtoffer, in hun woning. Het slachtoffer was uiteindelijk niet op de afspraak, maar daagde later nog wel op aan de woning. Dat was niet meer naar de zin van het koppel. Wanneer hij bleef aandringen, en volgens J. aanstalten maakte om de auto van het koppel te beschadigen, haalde de beklaagde zijn geweer uit en schoot twee keer vanuit het badkamerraam. Een schot als waarschuwing, in de lucht, het tweede naar de grond. De kogel was afgeketst, meende J., en was niet afgevuurd in de richting van de man. De kogel bleek na analyse intact te zijn en was dus niet afgeketst. Naar aanleiding van de feiten voerde de politie een huiszoeking uit bij J., die ook lid bleek van een motorclub. Daar troffen de speurders 15 gram speed, 47 xtc-pillen en 8 gram cannabis aan. Bij de uitlezing van de gsm van J. bleek dat hij aan seksklanten duidelijk aangaf dat de middelen ter beschikking waren in zijn huis. Voor het wapen, een geweer kaliber .22, had de man ook geen vergunning. De celstraf is met uitstel, voor de periode die de voorlopige hechtenis overschrijdt. J. moet zich wel houden aan enkele voorwaarden, zoals het laten afnemen van drugstesten en zich psychologisch laten begeleiden.