29-jarige bestuurder betrapt in voetgangerszone

Leuven Stad Leuven gaat inwoners ondersteu­nen in energiecri­sis: “Ook Leuvenaars die buiten sociaal tarief vallen, kunnen terecht bij OCMW”

De energiecrisis is alomtegenwoordig, ook in Leuven. Het stadsbestuur gaat dan ook stevig besparen op het verbruik maar wil inwoners die het moeilijk hebben ook ondersteunen, zowel financieel als met advies. “Dit is alweer een crisis die iedereen treft en waar we samen door moeten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). Lees hier alles over de maatregelen…

22 september