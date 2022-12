26 miljoen keer bedankt! Deze Leuvense verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de drievoudige moord in Kessel-Lo tot de Brit die het logo van Stella Artois op zijn achterhoofd liet tatoeëren...

Leuven Aantal startende ondernemin­gen daalt in Vlaams-Bra­bant: “Ik vind het jammer, zeker als je jong bent vind ik dat je de sprong moet wagen”

De constante groei van het aantal startende ondernemingen dat we de voorbije tien jaar kenden, lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel voerde op basis van recente cijfers van GraydonCreditsafe. Volgens een eerste raming zullen er in 2022 in onze provincie 7 procent minder starters zijn dan in 2021. Al zou Julie Herelixka van kinderschoenwinkel ‘LOU’ in Leuven het wel iedereen aanraden. “Als 27-jarige vond ik het wél de ideale moment om te springen.”

