26-jarige man slachtoffer van homofobe aanval in Leuven

Leuven INTERVIEW. ‘Dierencom­mis­a­ris’ Nathalie Janssen: “Tiger King in Leuven? Nee, zo ver gaat het gelukkig niet.”

Vraag elk kind wat hij later zal worden, en de top drie zal steevast ‘astronaut’ of ‘dierenarts’ bevatten. Al zal de jobtitel van Nathalie Janssen (47), Leuvens projectverantwoordelijke dierenwelzijn binnen politie Leuven, hen ook niet slecht in de oren klinken. “U mag mij dierencommisaris noemen.” Een gesprek over de liefde voor dieren, en de afkeer voor verwaarlozing.

4 oktober