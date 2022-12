235.000 euro voor onthardingsprojecten drie Leuvense scholen

Als eerste school in Leuven stelde De Wijnpers zich het doel om tegen 2025 een hemelwaterneutrale school te worden. De scholen maken elk werk van een doorgedreven waterhuishouding, via onthardingsprojecten, het planten van hagen en bomen, en de aanleg van wadi’s. “Op die manier zorgen we niet enkel voor een fijnere schoolomgeving, maar dragen we ook ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering,” zeggen de schooldirecteuren. Voor hun ambitie kunnen de scholen rekenen op de ondersteuning van provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Dijleland en het strategisch project Walden. Samen met 23 andere projecten hoort ‘Heuvel, Flank, Vallei- spelen hoort erbij’ bij de Blue Deal van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). In totaal trekt de minister voor alle onthardingsprojecten 8,6 miljoen euro uit.