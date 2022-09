23-jarige zit in de cel voor drievoudige moord in Kessel-Lo: “Hij behoort tot de kennissenkring van overleden zoon”

LeuvenEen 23-jarige man is aangehouden voor de drievoudige moord in Kessel-Lo van afgelopen zomer. Een positieve DNA-match zou L.V.S., de buur van tien huizen verder in de Zavelstraat, genekt hebben. De eerste maal werd hij opgepakt en slechts verhoord in verband met de drievoudige moord in Kessel-Lo waarbij Anita (54), haar zoon Wesley P. (23) en vriend des huizes Rikki J. (47) brutaal om het leven werden gebracht, maar nu lijkt er effectief een doorbraak in het moordonderzoek.