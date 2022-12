222 Leuvenaars bestelden via plantactie ‘Behaag je tuin'

Al voor het vijfde jaar op rij deed de stad Leuven mee aan de bekende actie ‘Behaag je tuin’. Regionale Landschappen Dijleland en de provincie Vlaams-Brabant willen met het initiatief inwoners stimuleren om meer bomen en struiken aan te planten in hun tuin. “We werken hier als stad graag aan mee want samen maken we Leuven groener voor elke Leuvenaar”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit). “Dankzij meer bomen halen we meer CO2 uit de lucht en zorgen we voor verkoeling voor iedereen. Met de extra hagen en de klimplanten trekken we dan weer insecten en vogels aan om de natuur in stand te houden. Om Leuvenaars extra aan te moedigen om bij te dragen, voorzagen we dit jaar een korting van 25 euro op hun aankoop. Dat had duidelijk effect want we telden bijna drie keer meer bestellingen in vergelijking met vorig jaar. Ook volgend jaar kunnen Leuvenaars tussen september en oktober plantgoed bestellen via www.behaagjetuin.be.”