216 bestuurders betrapt met gsm achter het stuur ondanks aankondiging actie

De Leuvense politie zette hiervoor controles op touw, maar ook tijdens de patrouilles van onder andere de motorrijders en het fietsteam, werd er scherper toegekeken op het gsm-gebruik aan het stuur. Er werden, ondanks de voorafgaandelijke communicatie over de actiemaand, in totaal toch 216 overtreders betrapt. Het gaat dan over fietsers en automobilisten, maar ook over een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur. Er werd, in plaats van de gebruikelijke boete van 174 euro voor te stellen, telkens een proces-verbaal opgesteld. De pv’s werden aan het parket bezorgd. Zij zullen er het gepaste gevolg aan geven.