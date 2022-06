21-jarige man betrapt op winkeldiefstal in INNO

Leuven Hoe stellen de oehoekui­kens het een dag later in het vogelop­vang­cen­trum? “Zonder dwangvoe­ding hadden ze de nacht niet gehaald”

Als een soort lokale familie Kardashian sloten de Leuvenaars hun oehoekoppel, de grootste uilensoort ter wereld, al snel in de armen. Al helemaal wanneer eind mei bleek dat het paar heuglijk nieuws had te melden. De roze wolk was echter van korte duur, toen gisteren vader oehoe dood werd teruggevonden. De drie uilskuikens waren duidelijk ondervoed, maar leefden nog. Van de moeder was al enkele dagen geen spoor meer. Hoe is het een dag later met Leuvens beroemdste uilen gesteld?

12 juni