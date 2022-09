2030 Urban Lab buigt zich over duurzaamheid van de toekomst

Ook het Leuvense bedrijf imec is betrokken in de samenwerking. “Geen enkele universiteit, onderzoekscentrum of stad kan de complexe problematiek van de klimaattransitie in zijn eentje benaderen. Om onze ambities en daadkracht op het vlak van duurzaamheid te versterken, slaan we de handen in elkaar. Door onze technologische kennis te delen, wil imec de klimaattransitie in Leuven en in de bredere Vlaamse regio helpen versnellen. Zo kunnen we samen met onze partners in Leuven 2030 Urban Lab een duurzame toekomst garanderen.”