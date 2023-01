20-jarige bestuurder zonder rijbewijs is onder invloed van alcohol en drugs

Leuven Voorzitter GECORO pleit voor meer openbaar­heid van bestuur: “We zijn het aan het DNA van onze stad verplicht”

Feest in museum M voor de twintigste verjaardag van adviesraad GECORO maar voorzitter Joris Scheers ziet toch nog ruimte voor verbetering in de toekomst. “Onze stad heeft samen met al haar inwoners baat bij een open debat over de kwaliteit van haar toekomstige ontwikkeling”, klink het in een speech.

16 januari