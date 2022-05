2.000 leerlingen uit kleuter- en basisscholen leren vanbuiten op Outdoor Classroom Day

Onderzoek toont aan dat buitenkinderen gelukkiger en gezonder zijn. De weide wereld intrekken is dus even essentieel als leren lezen en schrijven, een sporadische geschaafde knie ten spijt. Onder de noemer ‘Leuven Leert Van Buiten’ organiseerde de stad daarom op Outdoor Classroom Day een waaier aan activiteiten, in en rondom Leuven. Gaande van een stadssafari, naar workshops in maakleerplek, tot sport in de Abdij van Park. Scholen konden intekenen op de activiteiten van de stad, maar mochten er zelf ook organiseren. In totaal tekenden meer dan 80 klassen in. “Zeker na twee jaar van veel binnen zitten, doet het extra deugd om dit voor hen te kunnen organiseren”, vertelt schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) met haar gebruikelijk enthousiasme. “Want leren doe je echt niet enkel uit boeken of vanachter je computer. Dat kan ook buiten. De stad is eigenlijk een levend handboek. We geloven heel erg dat authentieke leerplekken en -contexten inspireren. Ze zorgen ervoor dat kinderen hun talenten ontdekken, ze voeling krijgen met wat er leeft in de wereld en ze zo de beste versie van zichzelf kunnen worden.”