18-jarige drugsdealer uit Nederland op heterdaad betrapt

Leuven Overbuur Eurosong­kan­di­da­te Ameerah richt fanclub op: “Ze is een internatio­na­le artieste, maar ook één van ons”

Nog even, en we weten wie op het Eurovisiesongfestival in Liverpool de tricolore eer mag verdedigen. Wat Bert Gooris (31) betreft is de keuze glashelder: Ameerah moet het zijn, met het nummer ‘The Carnival’. De in Leuven geboren ravissante diva bracht haar jeugdjaren door aan de overzijde van de straat van Bert, maar tegenwoordig gooit ze vooral hoge ogen in Los Angeles. Ter ondersteuning van zijn voormalige buurmeisje richtte hij vorige week een online fanclub op. “En wij noemen haar gewoon Astrid, hoor.”

10 januari