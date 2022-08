18.000 klanten en 40.000 verkochte stuks en toch sluit Boutique Chique in Leuven: “Ja, met een reden”

“Op een jaar tijd kochten er 18.000 klanten meer dan 40.000 stuks. Het verhaal van de exclusieve producten die we binnenkrijgen in de Kringwinkel is dus niet uitverteld maar we gaan het anders brengen”, zegt Luc Daelemans, directeur van de Kringwinkels ViTeS. Bijkomend probleem: het huurcontract liep ten einde en het was tijd om een evaluatie te maken van het experiment. “De sluiting past in de nieuwe marketingstrategie van Kringwinkel ViTeS. Het idee van inclusief winkelen wordt verder uitgewerkt. We willen niet alleen dat ons klantenbestand divers is maar de factor diversiteit willen we ook doortrekken in ons aanbod. Boutique Chique was een experiment om te testen of er ook via de fysieke winkels en niet alleen via de veilingsite www.uwkringding.be een afzetmarkt is voor exclusievere en dus ook duurdere producten”, vult Daelemans aan.