18.000 euro aan boetes uitgeschreven tijdens verkeerscontrole van vrachtwagens

Leuven Afscheids­fes­ti­val in het stadspark voor Sancta Mariadirec­teur Willy Lemmens (65): “Van alle middelbare scholen - en ik heb er op verschil­len­de gezeten - heeft er geen één zo’n directeur als Willy”

Met 33 jaar op de teller is het pensioen voor Sancta Mariadirecteur Willy Lemmens (65) nakende. Hem werd gevraagd zijn agenda vandaag tussen 10 en 12 vrij te houden voor een ingetogen afscheidsfeestje. Het werd een heus festival, in lijn met de knaldrang waar de bijna oud-directeur zo gekend en geliefd voor is. “Willy de bouwer, Willy de muzikant, Willy de danser.”

18 mei