17-jarige wielrenster van Oostenrijks nationaal wielerteam aangereden door bus terwijl ze WK-parcours (in verkeerde richting) verkent

Een bus van de Lijn heeft vandaag enkele Oostenrijkse wielrenners aangereden aan de oprit van de ring in de Brusselsestraat. Een man en een jonge vrouw van het nationale Oostenrijke team waren het parcours voor het WK aan het verkennen, maar reden in de verkeerde rijrichting op het fietspad op de Leuvense ring. De bus van de Lijn kwam de ring opgereden, maar de chauffeur had de wielrenners die in de verboden richting afkwamen niet opgemerkt en botste vervolgens hard op de 17-jarige wielrenster Leila Gschwentner. Zelfs de lijnbus liep zware schade op. De mannelijke wielrenner bleef ongedeerd. Gschwentner zou zaterdag deelnemen aan het WK, maar werd met meerdere breuken afgevoerd naar het ziekenhuis. Vooral haar schouder zou ernstige schade hebben opgelopen. De wielrenster verkeerde nooit in levensgevaar en was steeds bij bewustzijn.