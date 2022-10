17-jarige fietsster gewond bij aanrijding

Herent Levenloos lichaam aangetrof­fen in maisveld in Herent

In een maisveld langs de Mechelsesteenweg in Herent is woensdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Het is voorlopig enkel duidelijk dat het om het lichaam van een man gaat, welke reeds in verre staat van ontbinding was.

5 oktober