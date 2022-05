16-jarige fietser gewond na parkeermanoeuvre van automobilist

Leuven Zit de mix fout in de Leuvense midden­stand? “Minder winkels, meer fastfood. Zo hou je de stad niet aantrekke­lijk”

Het aanbod aan handelszaken in Leuven moet diverser. Dat zegt gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA). “Vooral de toename van fastfoodzaken is negatief voor de sector”, klinkt het. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) erkent de problematiek en wijst zelf ook naar de concentratie van kapperszaken in de Brusselsestraat. “We willen wel op de rem staan, maar dan moeten we de wet aan onze kant hebben.”

