150ste wagen van Cambio is een feit in Leuven: “Eén cambio-wagen vervangt tot veertien private wagens”

In 2005 ging cambio autodelen van start in Leuven, toen nog eerder bescheiden. Zeventien jaar en duizenden gebruikers later werd zopas de 150ste deelauto van Cambio officieel ingehuldigd in de universiteitsstad. “Ondertussen is Cambio actief in meer dan 60 Vlaamse steden en gemeenten. Meer dan 30.000 Vlamingen maken al gebruik van het autodeelsysteem, waaronder ruim 3.800 inwoners van Leuven. Cambio breidde doorheen de jaren niet alleen sterk uit maar evolueerde ook verder om de overstap van een eigen wagen naar een gedeelde wagen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met 150 deelwagens -verspreid over zo’n 50 ophaalpunten- is Cambio er voor elke Leuvenaar op wandelafstand. Daarmee maken we het verschil voor elke inwoner van deze stad”, vertelt Geert Gisquière, directeur bij Cambio Vlaanderen.

Minder parkeerdruk

Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is blij dat steeds meer Leuvenaars hun weg vinden naar autodelen: “Eén cambio-wagen vervangt tot veertien private wagens. Zo hebben we in Leuven ongeveer 12 kilometer aan parkeerruimte vrijgemaakt. Da’s bijna genoeg om pakweg de hele stadsring aan twee kanten parkeervrij te maken. Bovendien worden duurzame alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer een stuk aantrekkelijker als mensen afstand doen van de spreekwoordelijke ‘eigen wagen voor de deur’. Een bevraging in het voorjaar leert alvast dat wie de stap zet daar ook heel tevreden over is. Leuven is een echte autodeelstad en daar zijn we fier op. Hoe meer Leuvense gezinnen en bedrijven een deelwagen gebruiken hoe meer ruimte er vrij komt in onze straten. Bovendien verminderen deelwagens de parkeerdruk. We blijven het aanbod deelwagens in onze stad dan ook verder uitbreiden. Het merendeel van de deelwagens vind je trouwens in onze Mobipunten waar je gemakkelijk kan overstappen op het openbaar vervoer of op een deelfiets.” Nog dit: Leuvenaars kunnen nog tot eind oktober gratis instappen (korting van €35, nvdr) met de code ‘gratisinstap22’. Meer info: cambio.be/Leuven