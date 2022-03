150 mensen kwamen op straat tegen racisme: “De strijd tegen racisme is nog lang niet voltooid”

LeuvenOp zondag 20 maart - aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie - werd er in Leuven actie gevoerd tegen racisme. Leuven sluit daarmee aan bij 14 andere Belgische steden waar Platform 21/3 zich uitspreekt tegen toenemende discriminatie in tijden van oorlog en pandemie. “Op een sollicitatie gesprek werd ik al eens met een terrorist vergeleken, en vaak vraagt men of ik mijn baard wil afscheren”, getuigt een Leuvense student.

Om 14 uur vertrok de mars ‘Sta op Tegen Racisme’ van het Bruulpark naar het Ladeuzeplein. Op het Ladeuzeplein werden enkele getuigenissen gebracht van mensen die met racisme te maken hebben, waaronder Sulaiman Rosi, een student uit het Leuvense.

“Racisme is vandaag de dag - jammer genoeg - nog steeds actueel. Aangezien ik van Marokkaanse afkomst ben spreek ik uit ervaring. Structureel racisme vindt helaas ook in het onderwijs plaats. In de eerste graad van de middelbare school was ik de enige buitenlander in een klas waar het steeds onrustig was. Hoewel ik zelf een introvert persoon ben, werd de schuld van het rumoer constant op mij afgeschoven. In die mate zelfs dat ik in de problemen kwam omdat de adjunct-directeur de leugens geloofde. Het feit dat hij zomaar die leugens gelooft heeft misschien ook met zijn eigen ideeën te maken”, vraagt de student zich af.

Gevolgen racisme

Ook de medestudenten gingen mee in het verhaal. “Ze wilde niet meer met mij samenwerken. Nu, bijna 10 jaar later, ervaar ik nog steeds de gevolgen van racisme. Ik ben momenteel nog altijd op zoek naar een stage, die normaal vorig semester zou afgelopen zijn. Daar zal mijn naam wel iets mee te maken hebben. Met een studentenjob heb ik hetzelfde probleem. Zo werd ik op een sollicitatie al eens met een terrorist vergeleken. Vaak wordt mij ook gevraagd mijn baard te scheren”, gaat hij verder.

Op zoek naar een kot

Niet alleen op vlak van onderwijs wordt hij benadeeld, ook bij zijn zoektocht naar een kot ondervindt hij problemen. “Uit onderzoek blijkt dat we ook hier nog steeds gediscrimineerd worden. Dit moet stoppen. De studieloopbaan van studenten wordt op die manier constant bemoeilijkt, wat onze ontwikkeling ook moeilijker maakt. Sta op tegen racisme want bij racisme verliest de hele samenleving.”

Op zoek naar een huis of appartement

Maar de student is niet alleen. “Het gaat er soms kei hard aan toe, zeker als je op zoek bent naar een woning”, vertelt een tweede getuigen. “De vraag is groot, en er is weinig aanbod in de huurmarkt (of sociale woningen). Ik ben Turks van origine, dus ze zagen me niet graag komen. Ik ben 8 keer naar een huurhuis of appartement gaan kijken, meestal vroegen ze naar mijn afkomst waarna de huurprijs plots steeg van 800 naar 1300 euro. Ik moest drie loonfiches laten zien of de telefoonnummer van mijn werk geven. Mijn zoektocht van twee maanden draaide op niets uit. Ik voelde me vernederd. Via via kwam ik bij buren zonder grenzen terecht. Zij brengen verhuurders en eigenaars samen, zo kwam ik in contact met hem. Dankzij hen heb ik mijn eigen stekje gevonden.” De toegenomen ongelijkheid laat zich overal voelen.

Leuven

Racisme op school, in de publieke ruimte, op de arbeidsmarkt,.. structureel racisme zit ook in onze stad nog steeds in alle hoeken en kieren. “Ook Leuven is niet gevrijwaard van racisme. Het mag dan een open en tolerante stad zijn, waar iedereen welkom is, praktijk testen tonen aan dat mensen met een andere etnische achtergrond moeilijker een kot of een huis vinden in Leuven en dat voorbeeld valt niet te relativeren”, vertelt Stefaan Peirsman van Platform 21/03.

“Wij komen op voor gelijke rechten”

Nationaal stijgt het aantal meldingen van discriminatie, hate-speech en racistische misdrijven alarmerend. “Nu de Vlaamse regering uit UNIA stapt, zijn slachtoffers van discriminatie nog minder beschermd dan al het geval was. Mensen met een andere nationaliteit of origine, nieuwkomers of mensen zonder wettig verblijf genieten nog steeds niet dezelfde basis rechten of bescherming door onze overheid. Ook mensen die hier al jarenlang wonen en werken worden nog veel te vaak als tweederangsburger beschouwt. Daarom komen wij op voor gelijke rechten en tegen racisme en discriminatie”, gaat hij verder.

“Racisme en discriminatie ontneemt de mogelijkheid om zich volwaardig te ontwikkelen als persoon, maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen van de maatschappij, dat moet stoppen.”

De actie werd afgesloten met muziek van Meester Wim en Wa Faka. Daarnaast was er ook warme soep, koffie, thee, cake en heerlijke quiche aanwezig.

