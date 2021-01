13 besmettingen met Britse coronavariant in Home Vogelzang in Heverlee: “Afwachten of de vaccinaties volgende week nog kunnen doorgaan”

Leuven Inbrekers aan de haal met cash geld en juwelen

17 januari Vrijdagnamiddag werd er ingebroken in een huis op de Waversebaan in Heverlee. De inbrekers braken een keukenraam open aan de achterzijde van de woning terwijl de bewoners even afwezig waren. Toen ze wat later terug thuiskwamen werd opgemerkt dat heel de woning doorzocht was. De inbrekers gingen aan de haal met cash geld, juwelen en een handtas. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.