13.000 bezoekers voor de 16e editie van Rode Hond

Met meer dan 200 activiteiten verspreid over 27 locaties was ‘Rode Hond’ overal in de stad aanwezig. “Fantastisch om te zien hoe de Leuvense cultuurhuizen er samen voor zorgen dat zoveel kinderen met hun familie kunnen genieten van kunst en cultuur”, zegt Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “Er waren dit jaar opmerkelijk veel uitverkochte voorstellingen op Rode Hond”, vult festivalcoördinator Mike Verbraeken aan. “Zowat elke voorstelling werd voor een volle zaal gespeeld. Voor de late beslissers waren er gelukkig ook heel wat activiteiten waar het publiek doorlopend terecht kon, zoals bijvoorbeeld de digitale installaties in het festivalcentrum en de open circusworkshops van Cirkus in Beweging. Ook de open ateliers van de voorstelling ‘I think we need to talk’ waren populair. Op naar de 17e editie van Rode Hond die plaatsvindt van 2 tot 5 november 2023, de laatste vier dagen van de herfstvakantie. De ticketverkoop begint eind september.”