111 bestuurders op de bon tijdens flitsmarathon van Leuvense politie

Leuven Geluids­kunst­wer­ken op tien locaties in Leuven: welkom op Hear Here

Vlaanderen is een pionier op vlak van geluidskunst. Nergens in de wereld vind je zoveel talent en initiatief op zo’n kleine oppervlakte. STUK grijpt dit momentum en toont met Hear Here één van de grootste geluidskunstexpo’s ooit in België.

23 maart