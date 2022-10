1087 rondjes, of 565,24 kilometer: Apolloon triomfeert op 24-urenloop met recordprestatie

LEUVEN Vier fietsvrien­den onderuit op oliespoor van lekkende vrachtwa­gen

Vier fietsers tussen 53 en 73 jaar oud, raakten dinsdagochtend gewond bij een valpartij in de Leopold Decouxlaan in Wilsele. Alle vier waren ze ten val gekomen toen ze over een oliespoor reden dat door een voorbijrijdende vrachtauto was achtergelaten.

