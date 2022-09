10.000 bezoekers genieten van Leuvense Open Monumentendag

Leuven 2030 Urban Lab buigt zich over duurzaam­heid van de toekomst

In maart 2022 lanceerden KU Leuven, hogeschool UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 vzw samen het Leuven 2030 Urban Lab. “Met dit initiatief slaan we de handen in elkaar om in Leuven nog nauwer te gaan samenwerken rond duurzaamheid. Zo willen we de klimaattransitie helpen versnellen”, zegt schepen David Dessers (Groen).

8 september