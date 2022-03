1.500 cadeaucheques voor kwetsbare gezinnen

De voorbije maanden zamelde ‘Pakje van je Hart’ van JOE FM geld in voor gezinnen die het moeilijk hebben. Het ingezamelde geld voor Leuven -een totaalbedrag van bijna 75.000 euro- werd door de vzw Kindergeluk overhandigd aan verschillende Leuvense organisaties: Home-Start Domo, Buurtwerk ’t Lampeke, Wigwam, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en Huis van het Kind Leuven. “Dankzij deze grote schenking ontvangen meer dan 1.500 kinderen en jongeren een cadeaucheque waarmee ze zelf speelgoed, sportmateriaal, kinderspullen, boeken of een leuke uitstap kunnen kopen. Via Huis van het Kind bereiken we ook gezinnen via organisaties die niet zelf op de actie hebben ingetekend”, zegt Bieke Verlinden (Vooruit), schepen van Zorg en Welzijn.