Zwembad De Merel zet pleegzorg in de kijker

Ham Café 't Dorp feest tot in de vroege uurtjes na overwin­ning Jasper Philipsen

Al een aantal jaren komen de supporters van Jasper Philipsen samen in Café ’t Dorp in Ham. Afgelopen zondag was het eindelijk raak voor ‘de Vlam van Ham’ in de Ronde van Frankrijk. Zijn ouders vierden de overwinning vanop Tenerife en ook in zijn thuisdorp werd er geklonken op deze grote sprintzege. “Het is echt fantastisch om te zien hoe dit leeft”, zegt cafébaas Stef Geukens.

18 juli