Zware crash in Heppen: auto met twee inzittenden komt op flank terecht

Beringen zet het belang van opvoeden in de spotlight tijdens 'Week van de groeilamp 2022'

Van 16 mei tot 23 mei wil stad Beringen ouders en opvoeders graag in de spotlights zetten. “Tijdens de ‘Week van de Groeilamp’ maak je kennis met ons breed partnernetwerk. Zo weet je voor wat je bij wie terecht kan”, vertelt schepen van Welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V). Op woensdag 18 mei vindt er een babybrabbel en spelnamiddag plaats, op 21 mei is er een Boekstart-dag. Om extra in te zetten op taal en taalstimulering bij gezinnen en kinderen is er van 16 mei tot 3 juni eveneens een tentoonstelling op de Regina Mundi site. Je kan er kennismaken met de meertalige groeimeter. Het Huis van het Kind Beringen helpt je steeds graag op weg in het ruime aanbod voor gezinnen in Beringen.

