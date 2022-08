Zevende stripbeurs in Leopoldsburg

Lommel Showdownta­fel voorge­steld tijdens ‘Sportmix’

Dit voorjaar werd bij GSVT in Monsheide te Peer de allereerste showdowntafel van Limburg voorgesteld. Showdown is een sport die speciaal ontwikkeld werd voor mensen met een visuele beperking. Je kan deze ook uitproberen door een speciale bril te maken die je als het ware blindeert. Omwille van het 40-jarig bestaan van de organisatie zal in het weekend van 24 en 25 september een unieke sportmix plaatsvinden in de Lommelse Soeverein waar je deze showdowntafel een keertje kan uitproberen. Ook rolstoelbasket, rolstoeldans en rolstoelrugby zijn sporten die dan worden gepresenteerd. De inkom is gratis.

