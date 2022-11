Wouter Beke, zes maanden na zijn ontslag als minister en terugkeer naar Leopoldsburg: “Mijn strategisch inzicht heeft de gemeente al veel miljoenen subsidies opgeleverd”

Beringen Beringen is ‘kindvrien­de­lij­ke stad’

Een goed anderhalf jaar na de beslissing van het Beringse stadsbestuur om het traject voor het behalen van het label ‘Kindvriendelijke Stad’ op te starten, is het felbegeerde label binnen. Dat maakte de jury van de Kindvriendelijke Steden en Gemeenten maandag op een officiële plechtigheid in Brussel bekend. “We werkten hiervoor een strategisch actieplan uit met 9 doelstellingen, 55 concrete acties en een heleboel quick wins. Zo wordt op korte termijn nagegaan hoe kindvriendelijk stedelijke gebouwen en lokale horeca zijn. Er wordt ook gewerkt aan een tool om jongeren wegwijs te maken in het aanbod rond mentaal welzijn”, vertellen schepenen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA) en van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V) fier. Nu het label behaald is, gaat de stad ook op zoek naar een naam voor hun kindvriendelijke mascotte.

14 november