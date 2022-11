Wouter Beke, zes maanden na zijn ontslag als minister en terugkeer naar Leopoldsburg: “Mijn doel? Onze plannen doorvoeren zonder de belastingen te verhogen”

Hasselt RESTOTIP. Ramis Pirigam start met nieuw concept: Don Taco wil betaalbaar Mexicaans zijn

Hasselaar Ramis Pirigam is niet het type dat graag lang stilzit. De frontman van de Butcher Grill en Bar pakt daarom uit met een gloednieuw concept. Don Taco is de naam van de nieuwe Mexicaanse eetzaak in Hasselt. Ver weg moet je die zaak niet gaan zoeken: 10 meter verder in de Guido Gezellestraat ligt Pirigams nieuwste aanwinst.

10 november