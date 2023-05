WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Leopoldsburg vanochtend

Slager die ex-schoonzoon doodstak helemaal vrij in afwachting proces: “Hij vormt helemaal geen gevaar voor mensen”

De 66-jarige B.B. uit Ham die zijn ex-schoonzoon Tim Wils doodstak, is nu ook verlost van zijn enkelband. De man loopt rond als een vrij man in afwachting van zijn proces, en dat is zeldzaam bij moordonderzoeken. Of B.B. met voorbedachtheid handelde of puur uit zelfverdediging blijft nochtans één groot vraagteken, waarop zelfs de reconstructie in februari geen antwoord kon bieden.