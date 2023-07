WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leopoldsburg vandaag

“Dat hier een paar honderd Austra­liërs rondlopen, wil wat zeggen”: 50.000 bezoekers feesten op Rampage Open Air festival

Het grootste Drum-’n-Bassfestival van de wereld ligt dit weekend simpelweg in Lommel. Meer dan 50.000 liefhebbers van over de hele wereld knallen drie dagen lang erop los in het Kristalpark en organisatoren Hans Machiels en Kristof Darcon zagen dat het goed was. “Dit heeft nog véél groeipotentieel naar 30.000 bezoekers per dag", zegt Machiels.